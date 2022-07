Novellino: “Contestazioni a De Laurentiis sbagliate, ma cosa deve fare?”

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli ha parlato del calciomercato degli azzurri e di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è al centro di tantissime critiche, che non trovano d’accordo Novellino che a 1 Station Radio dice: “non sono d’accordo con la contestazione a De Laurentiis. È un presidente che ha preso il Napoli dalla C ed ha fatto grandi cose. Inoltre cosa ci può fare De Laurentiis se Mertens non ha voluto firmare il rinnovo di contratto a quelle cifre?

Secondo me oltre le contestazioni il Napoli può puntare ai primi tre posti della classifica. Anche in fase difensiva può fare bene, nonostante l’uscita di Koulibaly. Kim mi sembra un ottimo rinforzo, poi sarà il campo a parlare“.

Novellino ha analizzato anche il modo di giocare del Napoli: “Spalletti ha aggiunto molta struttura fisica alla rosa, ma gli azzurri hanno anche tantissima qualità e questo non deve essere dimenticato”. Proprio il tecnico azzurro è in bilico, dato che comincia la stagione con il contratto in scadenza e fino ad ora le sue richieste di mercato non sono state soddisfatte, vedi la richiesta di Ospina e Koulibaly. Sulla questione Novellino ha detto: “Io credo che gli allenatori devono pensare solo a fare bene. Noi allenatori dobbiamo pensare ad ottenere il massimo e non al contratto, sono sicuro che Spalletti pensa questo, perché lui non ha mai rincorso il contratto“.

Secondo Novellino è giusto che “ci sia un rinnovamento. De Laurentiis non ha cacciato Koulibaly è lui che è voluto andare via. A Mertens è stato offerto un contratto importante. Dispiace che siano andati via giocatori importanti, ma sono stati presi giocatori importanti per sostituirli. Simeone o Raspadori? Secondo me l’attaccante del Sassuolo è molto forte, l’uomo perfetto per legare centrocampo ed attacco e giocare con Osimhen. Simeone è una prima punta che manca molto sul mercato, altro giocatore molto forte“. Su Zielinski, che piace al West Ham, ha detto: “Secondo me può essere un ottimo elemento come sottopunta, lo vedo molto bene in quella posizione anche se lo scorso anno non ha fatto benissimo, ma un giocatore non può essere sempre al top“.