Zielinski sicuro: “Stasera tornerà il vero Napoli. A Garcia serve tempo”

Il giocatore azzurro, Piotr Zielinski, è intervenuto ai microfoni di Sky prima del fischio d’inizio di Sporting Braga-Napoli.

La Champions League, nell’edizione UEFA 2023-2024, è finalmente arrivata, e il Napoli, in qualità di testa di serie del Gruppo C, è pronto ad affrontare lo Sporting Braga in Portogallo. A soffermarsi sulla sfida di coppa è Piotr Zielinski, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio:

“Se ho mai giocato in uno stadio così? No, è davvero particolare. Cambierà non avere una curva dietro di noi? Vediamo in partita… Per ora, non cambia niente. E’ uno stadio particolare, non si trova da nessun’altra parte. Non è brutto, però è sicuramente diverso”.

Zielinski ha aggiunto: “Perché non sarà lo stesso Napoli visto col Genoa, oggi? Spero che torni il vero Napoli, quello che vince, dirige la partita, gioca il suo calcio e può battere chiunque. Ci spero davvero. Stiamo migliorando, gli allenamenti sono stati fatti bene. Sono fiducioso e credo che faremo una grande partita. E’ solo una questione di tempo, come dice Rudi Garcia? Sì: il mister è nuovo e bisogna dargli tempo. Anche noi giocatori dobbiamo dargli una mano. Non è cambiata metà squadra, siamo sempre noi: sappiamo giocare a calcio e spero che stasera si veda di nuovo il vero Napoli”.