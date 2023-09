Rileggi il LIVE -Braga-Napoli 1-2: buona la prima! Decide l’autogol di Niakaté dopo la rete di Di Lorenzo

Champions League, Braga-Napoli: la diretta con le formazioni ufficiali e i risultati in tempo reale insieme a tutti gli aggiornamenti.

CALCIO NAPOLI. La Champions League, nell’edizione UEFA 2023-2024, è finalmente arrivata, e il Napoli, in qualità di testa di serie del Gruppo C, è pronto ad affrontare lo Sporting Braga in Portogallo. La partita di apertura si terrà all’Estadio Municipal de Braga, con il fischio d’inizio previsto per le ore 21:00.

Dove Seguire Braga-Napoli

La partita Sporting Braga-Napoli sarà trasmessa in diretta su SKY, sui canali SKY Sport Uno (canale 201) e SKY Sport (canale 252), con la possibilità di streaming su SkyGo, NOW e Mediaset Infinity. Il telecronista designato per SKY sarà Massimo Marianella, affiancato nei commenti tecnici da Luca Marchegiani, mentre su Mediaset, ci sarà Riccardo Trevisani, con Simone Tiribocchi al suo fianco. Come sempre, potrete seguire il livescore completo su AreaNapoli.it, continuando a visitare questa pagina per gli aggiornamenti in tempo reale.

Sfide Precedenti contro Squadre Portoghesi

Non esistono scontri diretti tra il Napoli e il Braga nelle competizioni UEFA, ma c’è un’amichevole risalente al 4 agosto 2012, vinta dagli azzurri per 3-1. Tuttavia, il Napoli ha un ricco passato di sfide contro squadre portoghesi, con un totale di 12 partite disputate tra il 1989 e il 2016, distribuite tra la Coppa UEFA (8), l’Europa League (2) e la Champions League (2). Il bilancio complessivo è di 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con 16 gol segnati e 12 subiti. Le squadre portoghesi affrontate dagli azzurri includono il Sporting Lisbona, il Boavista, il Benfica e il Porto.

Le formazioni ufficiali di Braga-Napoli

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Borja; Vitor Carvalho, Al-Musrati; R. Horta, Djalo, Bruma, Abel Ruiz. All. Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

La cronaca LIVE

1′ – Inizio match con il Napoli in avanti: Olivera cerca Osimhen con un cross dalla sinistra, ma Fonte è attento e allontana,.

5 ‘ – Clamoroso Osimhen, si divora il vantaggio: disattenzione del terzino del club portoghese, Osimhen tutto solo si divora il gol davanti a Matheus.

11′- Il Napoli in avanti con una doppia occasione sprecata! Prima Osimhen di testa su punizione di Kvaratskhelia, poi Di Lorenzo di nuovo sullo stesso palo su cui interviene l’estremo difensore del Braga e sventa il gol.

13′ – Infortunio Rrahmani: al suo posto entra Ostigard.

20′ – Il Braga conquista una punizione dal limite battuta perfettamente da Djalo che esce di pochissimo a lato del palo sinistro difeso da Meret.

26′ – Traversa di Osimhen dopo un ottimo scambio con Kvaratskhelia, conclusione di destro che scheggia la traversa!

34′ VAR – Penalty check per il Napoli a cui viene successivamente annullato il calcio di rigore dopo il contatto Niakaté-Osimhen.

45*+1’ – GOL NAPOLI! Di Lorenzo conclude con una bellissima conclusione a volo dopo il cross di Kvaratskhelia dalla sinistra e la sponda di testa involontario di Osimhen per il capitano che la mette dentro.

Secondo tempo

46′ – Si riparte! Subito possesso Napoli.

49′ – Punizione dalla destra battuta da Zielinski, al centro c’è Anguissa che la prende di testa ma spedisce centrale

56′ – Occasione Napoli! Conclusione di Osimhen che si stampa a lato del palo destro.

62′ – Brividi Napoli! Ricardo Horta approfitta della disattenzione di Juan Jesus e conclude di potenza, ma non di precisione! Pallone che esce a lato, ma Braga vicino al pareggio.

66′ – Doppia sostituzione Napoli: fuori Kvaratskhelia e Politano, dentro Elmas e Raspadori.

73′ – Grande occasione per il Napoli con Zielinski che conclude di sinistro dopo una bella azione, ma il tiro finisce fuori.

84′ GOL PAREGGIO BRAGA! Zalazar avanza sulla trequarti e crossa per Bruma che di testa beffa Meret per l’1-1.

88′ – GOL NAPOLI 1-2! Cross di Zielinski dalla sinistra, autogol di Niakaté che nel tentativo di spazzarla, la insacca nella propria rete.

90′ – Ricardo Horta dimenticato dalla difesa azzurra, conclusione con il sinistro verso l’angolo distante, ma fuori dalla porta.

90′ + 6′ – Occasionissima Braga con il palo colpito da Pizzi!

BRAGA – NAPOLI 1-2: IL TABELLINO

Marcatori: 46′ Di Lorenzo, 84′ Bruma, 88′ og Niakaté

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Borja (85′ Marin); Vitor Carvalho (67′ Zalazar), Al-Musrati; R. Horta, Djalo (77′ Banza), Bruma, Abel Ruiz (85′ Pizzi). Allenatore: Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (13′ Ostigard), Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (90′ Natan); Politano (66′ Raspadori), Osimhen (90′ Simeone) , Kvaratskhelia (66′ Elmas). Allenatore: Rudi Garcia.

Ammoniti: Anguissa, Djalò, José Fonte, Politano, Raspadori, Oliveira