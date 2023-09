Spalletti e Allegri si ritrovano alla Continassa: la battuta dei tifosi azzurri

A otto mesi di distanza dalla celebre stretta di mano, Spalletti e Allegri si sono incontrati nuovamente alla Continassa.

Il compito principale di Luciano Spalletti come commissario tecnico della Nazionale italiana è quello di visitare i centri sportivi e osservare da vicino i calciatori in lizza per la Nazionale. Questo compito è diventato una pratica costante sin dalla sua assunzione, subentrando a Roberto Mancini, e continua a essere una priorità dopo la recente vittoria contro l’Ucraina. Questa volta, il focus è stato sulla Continassa, sede della Juventus, dove ha incontrato di nuovo il collega Massimiliano Allegri a otto mesi dalla loro storica stretta di mano al termine della partita Napoli-Juventus, vinta dai partenopei per 5-1 allo stadio Maradona.

Spalletti si è presentato indossando una giacca blu sopra la sua maglietta, jeans e scarpe da ginnastica. Durante la sua visita, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico ha avuto l’opportunità di parlare con la dirigenza della Juventus, interagendo anche con i giovani talenti Kean e Fagioli con l’obiettivo di valutarli per la Nazionale italiana. Naturalmente, ha avuto un lungo confronto con Allegri, con il quale ha condiviso esperienze e riflessioni sul mondo del calcio.

La visita di Spalletti alla Juventus ha inevitabilmente suscitato reazioni sui social media e sul web, in particolare tra i tifosi del Napoli, che non hanno esitato a scherzare sulla situazione: “Ricordate cosa accadde al Maradona? Luciano cercò Max dopo il triplice fischio, voleva per forza stringergli la mano ricordandogli la cinquina, ora la stretta di mano è stata immediata”.