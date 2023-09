Spalletti Elogia la Nazionale e Di Lorenzo: ‘Dobbiamo Essere Contenti’

Dopo la vittoria dell’Italia sull’Ucraina, il CT Luciano Spalletti parla della partita e dell’importanza di Di Lorenzo.

Al termine della partita tra Italia e Ucraina, Luciano Spalletti, il CT della Nazionale Italiana, ha condiviso i suoi pensieri sulla performance della squadra in un’intervista con la RAI. “Stasera dobbiamo essere contenti,” ha detto Spalletti, sottolineando che la squadra ha espresso un buon calcio.

Analisi della Partita

Spalletti ha elogiato la squadra per la sua capacità di muoversi bene in campo, pur riconoscendo che ci sono stati momenti di difficoltà. “Dopo il 2-0, l’Ucraina giocava sulla riconquista palla e sul due contro due, creandoci problemi in alcune situazioni,” ha detto. Ha anche evidenziato l’importanza di Di Lorenzo nel secondo tempo, affermando che il difensore è stato bravo a giocare più stretto.

Immobile e le Convocazioni

Riguardo all’esclusione di Ciro Immobile, Spalletti ha detto: “Come lui ce ne sono anche altri fuori, come Scamacca e Kean. Quindi staremo sempre attenti alle convocazioni.” Ha aggiunto che tutti i giocatori hanno fatto la loro parte, e ha menzionato che chi ha giocato in Macedonia su quel campo aveva ancora delle scorie.

I Fischi a Donnarumma

Spalletti ha anche commentato i fischi rivolti a Gianluigi Donnarumma. “I giocatori devono essere consapevoli. Se ci fischiano, vuol dire che non ci siamo meritati gli applausi. In questi casi si sta zitti,” ha detto.

Spalletti: “Mi Sento in Paradiso”

Infine, Spalletti ha parlato della sua esperienza come allenatore della Nazionale. “Mi sono trovato benissimo sulla panchina azzurra, è una roba incredibile perché mi sembra di essere in Paradiso,” ha detto, aggiungendo che ha visto “una partecipazione e una attenzione totale” da parte dei calciatori.