Napoli in Champions: Introiti Record da Campione d’Italia

Il Napoli, campione d’Italia, si prepara per una nuova stagione in Champions League. Introiti record per il club partenopeo.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli, fresco campione d’Italia, ha avuto un avvio di campionato meno che esaltante. Tuttavia, la squadra è pronta a riscattarsi nella nuova edizione della Champions League. Dopo un’annata gratificante in cui ha raggiunto i quarti di finale, il Napoli è pronto a fare ancora meglio e a incassare un bottino record come vincitore dello Scudetto.

Dettaglio degli Introiti

Secondo i dati raccolti da Calcio&Finanza, il Napoli potrebbe incassare una somma considerevole partecipando alla Champions League di quest’anno. Iniziamo con i 15,64 milioni di euro garantiti a ogni squadra che partecipa al torneo. A questo si aggiunge un budget di 600 milioni di euro da dividere tra tutte le squadre in base al loro piazzamento nel ranking UEFA.

Il Market Pool

Ma non è tutto. Il Napoli avrà anche una fetta del market pool, che ammonta a 34 milioni di euro. Questa somma sarà divisa in due parti: i primi 17 milioni saranno distribuiti in base al piazzamento in campionato, e il Napoli, essendo campione d’Italia, incasserà la fetta più grande. Gli altri 17 milioni saranno divisi in base alle prestazioni nella Champions League.

Somma Totale dei Ricavi

Mettendo tutto insieme, il Napoli potrebbe guadagnare un minimo di 47,5 milioni di euro dalla sua partecipazione alla Champions League quest’anno. Questa cifra si suddivide in 15,6 milioni per la partecipazione, 22,6 milioni per il piazzamento nel ranking UEFA e 9,1 milioni dal market pool.