Ranking UEFA, il Napoli sale in top 20: la nuova posizione degli azzurri

Il Napoli ha fatto un balzo in avanti nel Ranking UEFA entrando tra le prime 20 squadre d’Europa.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli può festeggiare un importante traguardo a livello europeo. Nell’ultimo aggiornamento del Ranking UEFA, la classifica che ordina i club continentale in base ai risultati sportivi, gli azzurri sono rientrati nella top 20 del calcio europeo.

Un risultato significativo per il club partenopeo, frutto delle ottime prestazioni offerte nella passata stagione. Soprattutto in campionato, dove il Napoli si è laureato campione d’Italia interrompendo il dominio della Juventus.

Ma anche il cammino in Europa League, concluso ai sedicesimi di finale, ha contribuito a far salire il ranking degli azzurri. Che ora occupano la 18esima posizione, con un indice punti pari a 63.000.

Davanti al Napoli ci sono quasi esclusivamente club di Premier League, Liga e Bundesliga. Nella top 10 ben 3 italiane: Inter, Roma e Juventus. Segno di come la Serie A si stia riprendendo terreno a livello internazionale.

L’ingresso nelle prime 20 d’Europa consentirà al Napoli di essere testa di serie nelle competizioni continentali. Un vantaggio da sfruttare per progredire ulteriormente nel ranking e avvicinarsi alle big che occupano le posizioni di vertice.

Ecco la graduatoria completa con le posizioni delle squadre italiane:

1° Manchester City 120.000

120.000 2° Bayern Monaco 116.000

116.000 3° Real Madrid 102.000

102.000 4° Chelsea 96.000

96.000 5° Liverpool 94.000

94.000 6° PSG 93.000

93.000 7° Manchester United 85.000

85.000 8° Inter 81.000

81.000 9° Roma 80.000

80.000 10° Juventus 80.000

80.000 18° Napoli 63.000

25° Atalanta 53.000

53.000 33° Milan 43.000

43.000 42° Lazio 36.000

36.000 72° Fiorentina 20.000

20.000 99° Torino 14.000

L’Importanza del Ranking UEFA

Il Ranking UEFA non è solo una questione di prestigio. Determina la partecipazione come testa di serie o meno nelle varie competizioni internazionali. La posizione del Napoli, quindi, rappresenta un vantaggio significativo per il club nelle future competizioni europee.