Osimhen nel mirino di Puma e Adidas: sfida alla Nike per diventare il nuovo sponsor

Le multinazionali Puma e Adidas sono interessate a Victor Osimhen del Napoli come nuovo testimonial, in scadenza di contratto con Nike nel 2023.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Victor Osimhen è al centro di una lotta tra grandi marchi sportivi. Con il contratto Nike in scadenza, sia Puma che Adidas stanno cercando di assicurarsi la firma dell’attaccante del Napoli e della Nigeria. Scopri i dettagli della competizione e cosa potrebbe significare per il futuro del giocatore.

L’ascesa di Victor Osimhen con la maglia del Napoli non è passata inosservata agli occhi delle multinazionali dello sport. Come appreso da AreaNapoli.it, l’attaccante nigeriano, capocannoniere della Serie A, è infatti finito nel mirino di Adidas e Puma che vogliono convincerlo a diventare il nuovo volto delle loro campagne pubblicitarie.

Il contratto di Osimhen con Nike scadrà nel 2023 e le rivali tedesche starebbero preparando ricche offerte per strapparlo al colosso americano.

Gli scout incaricati di scovare nuovi talenti da ingaggiare come testimonial hanno puntato il numero 9 del Napoli, pronto a diventare una stella in Africa dopo la Coppa d’Africa 2024.

I diritti di immagine del nigeriano al momento sono gestiti dalla società partenopea, che dovrà quindi essere coinvolta nell’eventuale accordo con i nuovi sponsor. Già in passato l’Adidas ha scelto giocatori azzurri come Insigne e Fabian Ruiz per le sue campagne pubblicitarie.

Puma punta invece a consolidare la sua presenza nel continente africano e Osimhen sarebbe il profilo ideale da legare al brand. La sfida tra i colossi è iniziata, Nike dovrà rilanciare per non perdere il suo gioiello.