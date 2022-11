Tournée Napoli: Antalya come Dimaro e Castel di Sangro, il segreto della preparazione

Luciano Spalletti vuole mantenere alta la preparazione atletica del Napoli, per questo la tournée in Turchia sarà un passaggio fondamentale.

Le date di partenza del Napoli per la Turchia non sono ancora ufficiali, ma sicuramente c’è la volontà di andare ad allenarsi durante la pausa dei Mondiali. Certo che l’attentato a Istanbul ha fatto crescere l’attenzione. Tutto si dovrà valutare nel migliore dei modi. Ma sicuramente la volontà è quella di fare un richiamo di preparazione, per farsi trovare pronti al 4 gennaio, quando si torna in campo con il Napoli che va a sfidare l’Inter a Milano.

Napoli tournée in Turchia

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Certo, non sarà semplice mantenere i ritmi di questi primi tre mesi di stagione perché davvero dal 15 agosto al 13 novembre la squadra di Spalletti ha semplicemente volato sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni. Merito di una preparazione che adesso lo staff azzurro (non a caso elogiato da Spalletti prima del match contro l’Udinese con specifico riferimento al preparatore atletico Sinatti) proverà a replicare.

In pratica, Antalya diventerà come Dimaro o Castel di Sangro in estate: un ritiro quasi monastico fatto di doppie sedute e tanto sudore. Le date non sono ancora confermate ma probabilmente gli azzurri si ritroveranno lunedì 28 a Castel Volturno per poi partire l’indomani verso una meta calda e secca dove resteranno circa due settimane. Ad ospitarli un resort sul mare con tre campi di calcio e gli spazi necessari per lavorare anche “a secco”. La Turchia somiglierà al Trentino o all’Abruzzo e se anche i risultati saranno gli stessi nei tre mesi successivi lo scudetto sarà molto vicino“.