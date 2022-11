Mertens: “Sono scioccato e dispiaciuto”

Dries Mertens ex giocatore del Napoli interviene sui social, lasciando un messaggio per quanto accaduto in turchia a Taksim.

Mertens sul suo profilo Instagram ha lasciato questo messaggio: “Scioccato e dispiaciuto per quanto avvenuto a Taksim. Il mio amore e sostegno per le vittime e loro famiglie“. Mertens sta giocando in Turchia al Galatasaray ed è quindi direttamente coinvolto nella vicenda vivendo in Turchia. Infatti il riferimento di Mertens è quanto avvenuto nel quartiere di Taksim, dove un’esplosione ha provocato la morte di 6 persone, con 81 feriti di cui due sono molto gravi.