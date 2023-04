Insigne rompe il silenzio con un commento da brividi: “Manca poco al grande sogno”

Il commento da brividi dell’ex capitano Lorenzo Insigne dopo la vittoria ‘di misura’ del Napoli sulla Juventus.

Lorenzo Insigne ha finalmente rotto il silenzio con un commento che ha fatto venire i brividi ai tifosi del Napoli. Il club partenopeo si avvicina alla conquista del terzo scudetto della sua storia, dopo la vittoria sul campo della Juventus. Molti ex giocatori, anche di recente, hanno reagito sui social con immagini e commenti che hanno subito fatto il giro della rete, ma l’assenza di commenti del Magnifico aveva fatto preoccupare molti tifosi azzurri.

L’ex capitano ora al Toronto ha finalmente parlato, condividendo l’immagine dei suoi ex compagni in festa nello spogliatoio dello Stadium e commentando: “Alcuni amori li senti sempre molto vicini, è stato molto difficile non esprimermi in questo periodo; ma da tifoso napoletano sò scaramantico. Ma questa volta posso dirlo: manca poco al grande SOGNO. AVANTI COSÌ!”. Il suo post ha suscitato emozioni intense tra i tifosi del Napoli, inclusi Elmas e Politano, che hanno commentato con dei cuori azzurri.

La dichiarazione di Insigne è stata accolta con grande entusiasmo sui social, dove il post è stato condiviso numerose volte e ha generato molte interazioni. La sua decisione di parlare ha rassicurato i tifosi del Napoli, che ora possono guardare con ancora maggiore fiducia alla possibilità di conquistare il titolo.