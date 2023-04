Duro commento di Auriemma alle ironiche parole di Allegri sul Napoli

Raffaele Auriemma ai microfoni di Tele A ha commentato duramente le parole di Massimiliano Allegri dopo Juventus-Napoli.

Raffaele Auriemma, noto giornalista sportivo, ha risposto alle ironiche parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, rivolte alla panchina del Napoli dopo la partita Juventus-Napoli, terminata con il punteggio di 0-1 in favore degli azzurri.

Le telecamere hanno ripreso Allegri mentre diceva sarcasticamente: “Bravi, siete riusciti a vincere uno scudetto“. Queste parole non sono state ben accolte dai tifosi partenopei e da Auriemma stesso.

Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, in onda su Tele A, Auriemma ha espresso il suo duro commento sulle parole di Allegri: “Alle parole di Massimiliano Allegri do il peso che meritano: zero. Parliamo di un allenatore modestissimo.

La sua fortuna è stata quella di essere chiamato da Berlusconi al Milan, ma la formazione gliela faceva l’ex premier, lui stava solo in panchina. Dopodiché Conte lasciò la Juve in pieno ritiro estivo… Allegri da solo non capisce nulla, lui sbaglia formazione e poi gliela sistema Landucci perché è lui il tattico“.

Le parole di Auriemma evidenziano la tensione tra le due squadre e il disappunto dei tifosi napoletani per le ironiche congratulazioni di Allegri.