Allegri rosica e sbotta contro il Napoli, Raspadori lo punisce: VIDEO INEDITO

Juventus-Napoli, la reazione furiosa di Massimiliano Allegri contro il Napoli dopo il gol di Giacomo Raspadori.

L’allenatore della Juventus era una furia dopo il gol di Massimiliano Allegri, salvo poi cercare una concentrazione zen davanti alle telecamere, facendo anche i complimenti all’arbitro, nonostante il gol annullato a Di Maria. Complimenti che qualcuno ha interpretato come di circostanza, viste le polemiche si sono scatenate dall’ambiente juventino.

Juve-Napoli: la reazione di Allegri

Allegri dopo il gol di Raspadori, però, ha mostrato tutto il suo nervosismo. La bellissima rete dell’ex Sasuolo, su cui proprio la Juve non ha creduto, ha tagliato le gambe ad una squadra che aveva sognato un’altra vittoria senza gioco, senza anima, con un gol tirato fuori dal cilindro.

Ma per fortuna in Italia esiste ancora il Var, spento in Champions League contro il Milan, che ha annullato più che giustamente il gol Di Maria. Con un sontuoso Lobotka che anticipa il lento e macchinoso Milik, che commette nettamente fallo sullo slovacco.

Era il minuto 83 e già la rabbia montava in corpo, anche perché nella Juve senza gioco si faticava a creare occasioni, anche con l’ingresso di Di Maria e Chiesa. Mentre il Napoli con gli ingressi di Elmas e Zielinski trovava coraggio, ritmo e giocate.

Proprio da una di queste è nato il gol di Raspadori che ha portato Allegri ad uscire dal campo. Una furia incredibile quella del tecnico bianconero, che rivolgendosi ai napoletani dice: “E’ bellissimo oh, menomale siete riusciti a vincere uno scudetto” ed alza anche il dito indice due volte, come a voler sottolineare che alla fine il Napoli sta vincendo solo uno scudetto. Una frase riportata anche da Tuttosport.

La reazione di Allegri, unita al pugno di Gatti a Kvaratskhelia (senza nessune espulsione ndr), danno la fotografia della sofferenza bianconera, anche in termini psicologici, verso il Napoli.