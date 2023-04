Clamoroso: La Uefa, rimuove il post su leao e Lozano. Risposta da applausi di Alvino.

La UEFA su Twitter esalta Leao per il fallo su Lozano, miglia di commenti negativi fanno rimuovere il post. Risposta da applausi di Carlo Alvino.

Il giornalista Carlo Alvino ha replicato al clamoroso tweet pubblicato dall’account ufficiale della UEFA, che ha suscitato molte polemiche tra i tifosi di tutto il mondo. La foto in questione mostrava il fallo commesso da Rafael Leao su Hirving Lozano durante la partita tra Napoli e Milan. La UEFA ha esaltato il giocatore del Milan, definendolo “magistrale in attacco e in difesa”. Tuttavia, il tweet è stato rimosso poco dopo a causa delle numerose reazioni negative.

Il giorno dopo la partita, Lozano aveva ancora i segni del fallo commesso in area di rigore, che non è stato punito dall’arbitro e dal VAR con un calcio di rigore. La decisione ha suscitato molte polemiche tra i moviolisti e gli esperti, che hanno tutti concordato sul fatto che si trattava di un rigore sacrosanto per il Napoli.

Dopo il danno subito dal Napoli, arriva la beffa della UEFA. La massima organizzazione calcistica mondiale ha pubblicato la foto del fallo di Leao su Lozano, esaltando il giocatore del Milan: “Rafael Leao: masterful in attack and defence”, ovvero “Leao magistrale in attacco e in difesa”.

Tuttavia, il tweet ha scatenato una reazione negativa da parte dei tifosi di tutto il mondo, che hanno immediatamente espresso il loro dissenso.

Carlo Alvino, giornalista vicino ai fatti della squadra del Napoli, ha risposto al tweet della UEFA, definendolo “un errore enorme” e sottolineando che si trattava di un “rigore evidente” e di un “arbitro pessimo”. Il post di Alvino ha ricevuto molti commenti positivi dai tifosi del Napoli e dagli appassionati di calcio.

Are you serious? A huge mistake! Obvious penalty! Bad referee! @ChampionsLeague pic.twitter.com/1TzJrzKWfF — Carlo Alvino (@Carloalvino) April 22, 2023

Il Napoli ha molte ragioni per recriminare sulle decisioni arbitrali nelle due partite contro il Milan, a cominciare dalla bandierina rotta da Leao e fino al clamoroso rigore non concesso proprio per il fallo del portoghese su Lozano. Dopo il tweet della UEFA, sembra evidente che ci fosse stata una decisione preconfezionata per far giocare il derby di Milano in semifinale.