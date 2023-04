ASSURDO – Il fallo di Leao su Lozano celebrato dalla UEFA: “Che difesa”

La UEFA celebra l’intervento di Leao su Lozano durante Napoli-Milan. Un contatto da rigore non concesso da Mariciniak.

Siamo all’assurdo, in questo modo si riscrive la storia e si modificano i fatti la UEFA sui propri account social celebra l’intervento di Leao su Lozano come un grande intervento difensivo. Eppure tutti i moviolisti hanno sancito che quello era calcio di rigore netto.

Evidentemente solo per la UEFA e per Marciniak non era calcio di rigore. Dato che Leao tocca nettamente prima il piede di Lozano è poi sposta la palla. Ma la UEFA ha deciso di celebrare Leao. E c’è chi pensa che le parole di De Laurentiis contro l’organismo che gestisce il calcio europeo abbiano influito.