Osimhen resta a Napoli, sogna la Champions League in azzurro

Victor Osimhen può restare a Napoli, il giocatore sogna di vincere la Champions League con la maglia azzurra.

Su Gazzetta dello Sport in edicola oggi c’è un focus sulla possibile permanenza con rinnovo di contratto di Osimhen col Napoli. Un rinnovo che sembrava molto complicato fino a qualche settimana fa, ma che la pre-festa di Capodichino ha fatto cambiare. Il giocatore ha sempre detto di amare la città ed i suoi tifosi, e certe emozioni sono in grado di far pendere l’asta la bilancia da un lato, piuttosto che dall’altro.

Champions League a Napoli: il sogno di Osimhen

Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo non è da esclude la possibilità che il nigeriano rinnovi il contratto con la SSCN. Ancora di più, Osimhen resterebbe a Napoli con la conferma di Luciano Spalletti.

“Victor è molto ambizioso e fra i suoi obiettivi c’è la vittoria della Champions. Ma delle candidate al suo acquisto oggi solo il Bayern può dare più garanzie del Napoli, visto che il Chelsea non giocherà in Europa e Manchester e Psg hanno faticato. Ecco perché gli scenari sono tutti in divenire. E gli affare di cuore, per un ragazzo genuino come Victor, avranno anche il loro peso nelle scelte per il futuro” scrive Gazzetta a firma di Maurizio Nicita.