Osimhen: la festa che cambia la vita, vuole Napoli. De Laurentiis pronto al rinnovo

Victor Osimhen ultime notizie sul rinnovo col Napoli: il nigeriano pronto al dialogo con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Ci sono certe emozioni che sono in grado di cambiare la vita delle persone, di dare un impulso da un lato o da un altro. È il caso di Victor Osimhen estasiato dalla festa di Capodichino al rientro dalla vittoria con la Juventus. E quello era solo un antipasto, perché nel giorno della matematica conquista dello scudetto ci sarà da festeggiare per ore, forse per giorni e settimane. Ebbene certe emozioni è difficile provarle altrove, perché Napoli sa darti un amore incredibile. Lo scrive anche Gazzetta dello Sport, che nonostante il nigeriano faccia una vita molto ‘isolata’ nella villa di Posillipo, ha comunque in mano il polso della città e sente vivo il suo calore.

Rinnovo Osimhen: il Napoli pronto a trattare

Sul quotidiano sportivo fanno sapere che Osimhen in questo momento pensa solo al campo. Che le voci su Bayern Monaco, Chelsea, Manchester United e Paris Saint-Germain, possono attendere. “Ma ci sarà tempo per discutere ogni cosa. Perché il Napoli non ha intenzioni di cedere, se non in presenza di offerte irrinunciabili e lo stesso giocatore con il suo agente Roberto Calenda ha deciso di viversi con intensità questi momenti di festa e goderseli senza porsi scadenze. Poi ci sarà un momento, a campionato fermo, per sedersi e discutere su cosa fare in futuro. Fra il club ed il procuratore i rapporti sono impostati sulla correttezza, anche se logicamente potrà esserci un momento cui gli interessi della società non coincidano con quelli del giocatore“.

Il Napoli vuole il rinnovo di Osimhen. Il contratto del nigeriano scade nel 2025 e De Laurentiis non vuole rischiare di arrivare vicino alla scadenza del contratto. “Ma non si può escludere che lo stesso centravanti nigeriano decida di continuare la scommessa a Napoli, specie se resterà Luciano Spalletti alla guida della squadra“.