Vocalelli: “Napoli, si può stravincere con le idee ed il coraggio”

Alessandro Vocalelli applaude il Napoli, dichiarando che si può stravincere con le idee, il coraggio e le competenze

Alessandro Vocalelli passa in rassegna la stagione azzurra. In un articolo pubblicato per la Gazzetta dello Sport, il giornalista applaude il cammino della compagine allenata da Luciano Spalletti che è stata in testa dall’inizio fino alla fine, meritando la promozione anticipata: “Il Napoli è pronto a tagliare il traguardo, a festeggiare il suo meritatissimo scudetto, al termine di un cammino trionfale. In cui ha sbaragliato la concorrenza e messo fine allo stucchevole dibattito tra giochisti e risultatisti. Si può vincere, anzi stravincere, con le idee, il coraggio, la competenza e una naturale propensione allo spettacolo. Che non vuol dire essere spregiudicati – perché questo è forse il confine della discussione – ma consapevoli”.

Per Vocalelli il Napoli può tranquillamente aprire un ciclo

“Questo Napoli può aprire un ciclo? Anticipando i tempi, si può rispondere tranquillamente e decisamente: sì. Ma questa squadra, questo gruppo, semplicemente o solennemente questa idea azzurra, è piuttosto il racconto di un vero, autentico, progetto. Di cui abbiamo imparato ad apprezzare i contorni solo in corso d’opera. Grazie al coraggio del suo presidente – l’unico a “rischiare” veramente in prima persona – alla competenza del ds Giuntoli e del suo staff, alla straordinaria bravura di Spalletti e alla dedizione dei calciatori”, ha aggiunto Vocalelli.