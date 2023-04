Chiariello: “Napoli, non è bello vincere davanti alla tv. Non è giusto”

Umberto Chiariello dichiara che, per lo Scudetto del Napoli, non è bello vincere davanti alla tv: non è giusto e sportivo

Umberto Chiariello non digerisce la possibilità che domenica il Napoli possa vincere lo Scudetto davanti alla tv. Una ipotesi che lo infastidisce perché è tutt’altra cosa vincere in campo. Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ha parlato della sfida di domenica prossima contro i granata di Sousa al Maradona: “Se il Napoli batte la Salernitana, com’è nelle sue possibilità, mancheranno 6 turni e dovesse la Lazio passare a Milano con l’Inter resterebbero 6 partite e 17 punti. Alle 14:20 circa si saprà se la Lazio vince o meno a Milano e la gente si scopre campione d’Italia dal divano. Va bene così? Non è bello“.

Chiariello spera nella contemporaneità di Napoli-Salernitana e Inter-Lazio

Chiariello ha poi proseguito: “Non è giusto, non è corretto e non è sportivo vincere guardando in TV, è bello vincere sul campo e la contemporaneità dovrebbe essere garantita. In più, c’è un problema di ordine pubblico: in strada si riverseranno tante di quelle persone, altra cosa è se si va allo stadio, immaginate il pathos del Maradona”.

“Ci sono degli ostacoli, innanzitutto convincere i broadcaster, c’è poi un problema di calendario perché il Napoli gioca martedì a Udine e la partita andrebbe spostata mercoledì, ma ci vuole il consenso delle società”. Ha concluso Chiariello.