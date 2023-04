Rinvio Napoli-Salernitana, Alvino: “Ecco la mia sensazione”

A proposito del rinvio della partita tra Napoli e Salernitana, Carlo Alvino dice qual è la sua sensazione sulla possibilità

L’ufficialità del Terzo Scudetto si avvicina, ragion per cui si sta facendo ogni valutazione per garantire la cura di ogni aspetto. Al vaglio delle autorità competenti c’è l’ipotesi rinvio alla domenica, perché in città potrebbero esserci problemi relativi all’ordine pubblico. Sempre più reale v’è dello spostamento di Napoli-Salernitana in programma al Maradona sabato alle 15. Ne ha parlato anche il presidente della Lega di Serie A Casini: “Se avremo indicazioni in tal senso dal Ministero, ci adegueremo”.

Il giornalista Carlo Alvino fa diverse valutazioni sull’eventuale spostamento di Napoli-Salernitana

In merito alle voci, Carlo Alvino dice la sua opinione su Radio Kiss Kiss Napoli: “Io penso sia difficile che la partita tra il Napoli e la Salernitana di sabato possa essere rinviata, ma non ho notizie a tal riguardo, la mia è solo una sensazione. Ragionate un attimo: siamo già a mercoledì e la gara è in programma tra pochi giorni. Il tempo sta passando rapidamente e non arrivano ancora decisioni inerenti a uno spostamento. Non penso che una tale decisione possa essere presa a ridosso della partita”, il pensiero del cronista sportivo.