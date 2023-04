Napoli, recupero completo per Simeone: Le ultime su Mario Rui e Politano

Il Napoli annuncia il recupero completo per Simeone e dà le ultime sulle condizioni fisiche di Mario Rui e Politano

Il Napoli ha ripreso oggi a svolgere gli allenamenti, dopo i due giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti. Il trionfo all’Allianz Stadium ha riportato grande entusiasmo nella truppa partenopea, che una settimana fa veniva estromessa dal Milan ai quarti di Champions League. Ora è acqua passata perché gli azzurri si sono riscattati con il successo a Torino con la rete al 93′ di Giacomo Raspadori ed oggi sono tornati ad allenarsi in direzione della sfida con la Salernitana.

Simeone ha svolto l’intera seduta in gruppo col Napoli

Questo è il report dell’allenamento di stamattina del Napoli: “Dopo il successo di Torino contro la Juventus, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona sabato alle ore 15 per la 32esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente la squadra è stata impegnata in lavoro di potenza aerobica. Chiusura di seduta con partita a campo ridotto. Mario Rui ha effettuato terapie. Politano ha fatto piscina e terapie. Simeone ha svolto l’intera seduta in gruppo”.