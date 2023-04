Franco Di Staso dichiara che il Napoli sta vincendo l’unico campionato non falsato: ha fatto pulizia e respiro al calcio italiano

Franco Di Staso si congratula con il Napoli per una stagione entusiasmante. Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, l’editorialista si è soffermato sulla grande stagione del Napoli di Luciano Spalletti che si appresta a vincere il titolo di Campione d’Italia: “Il calcio è mitologia e leggenda. Quando ho visto la Juventus cercare di vincere la partita per poter dire che sono i più forti e cercare una rivincita – seppur parziale – il momento più mitico si è avuto quando Cuadrado all’ennesima sceneggiata è stato beffeggiato dallo stesso arbitro”.

Per Di Staso il Napoli ha dato pulizia al calcio italiano

Di Staso poi prosegue: “I due Dioscuri di cui parlo sono sotto le vesti di Elmas che ha fatto un cross di una morbidezza incredibile per Raspadori che ha fatto passare la palla sotto le gambe del portiere, contro l’ennesimo tentativo di frode”.

“Sento parlare di campionato non corretto, ma questo è l’unico che io ricordo che sia veramente non falsato: la squadra migliore che gioca il calcio migliore sta stracciando il campionato, come succede nei migliori sport, di chi gioca meglio e vince. Napoli ha dato pulizia, respiro, è un momento green di questo calcio italiano”. Ha concluso Di Staso.