Tifoso del Napoli, telefonata a Cruciani, volano insulti e sfotto: “Prendete il reddito” -VIDEO

Intenso botta e risposta tra Giuseppe Cruciani e un tifoso del Napoli: anche insulti pesanti volano durante la telefonata.

Durante la trasmissione radiofonica “La Zanzara” su Radio 24, Giuseppe Cruciani ha deciso di diffondere la conversazione, in cui un tifoso del Napoli critica il conduttore per aver parlato male della città di Napoli e del popolo napoletano. Cruciani risponde indignato: “Ma chi ti ha dato il mio numero telefonico, come si è permesso?”.

Cruciani si è difeso, chiedendo come il tifoso avesse ottenuto il suo numero di telefono e provando a fargli capire che le sue parole erano eccessive e fuori luogo.

Il tifoso partenopeo, era in compagnia di altre persone che hanno intonato cori di scherno verso la Juventus, squadra molto apprezzata dal conduttore, il quale ha continuato a provocare i suoi interlocutori, chiedendo se prendessero il reddito di cittadinanza. Dopo diversi minuti di sfuriata, alla fine della telefonata, Cruciani ha perso le staffe, esclamando: “Andate a fare in c…”.