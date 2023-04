Osimhen punta ad un record col Napoli: il super bomber pronto a dare spettacolo

Victor Osimhen punta ad alzare il record di gol con il Napoli: attualmente ha segnato già 26 reti nella stagione 2022/23.

Il nigeriano è stato determinante in questa stagione azzurra e quando non ha giocato la squadra di Spalletti ha dovuto tamponare, come ha potuto. L’assenza di Osimhen si è sentita soprattutto nella gara di andata contro il Milan, quando non c’erano nemmeno Raspadori e Simeone a poter sopperire all’assenza del nigeriano che al ritorno, anche in condizioni non ottimali, è riuscito a segnare una rete, purtroppo inutile.

Napoli: Osimhen punta al record di trenta gol

Come ricorda Corriere dello Sport in questa stagione il nigeriano ha segnato contro le big, alla Roma, alla Juve, all’Atalanta, al Milan. Nonostante si sia dovuto fermare per ben 7 partite.

L’attaccante ex Lille incide come pochi, anche con la sola presenza in campo. Non è un caso che abbia già siglato 26 reti in stagioni, ma Osimhen punta al record di 30 gol col Napoli. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo oggi in edicola: “Dieci gol nella sua prima stagione, quella infarcita di Covid e poi anche da infortuni terribili; diciotto nella seconda, e pure in quell’anno gli è successo di tutto, intervento al volto incluso; stavolta sta a ventisei, sente il richiamo di quota trenta, che non è semplicemente civetteria da bomber ma richiamo dell’anima di un centravanti che ha scelto di diventare un grande, di farsi spazio tra i giganti del gol d’Europa, del Mondo. All’incontentabile Osimhen non basta vincere il titolo di cannoniere“.