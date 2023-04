GAZZETTA: “Se il Napoli non batte la Salernitana, cambieranno ancora il calendario?”

La Gazzetta dello Sport solleva un quesito in merito alla partita tra Napoli e Salernitana, spostata a domenica alle ore 15.

La Gazzetta dello sport, si è interrogata sullo spostamento di Napoli-Salernitana e si chiede: “Se il Napoli non dovesse vincere lo scudetto, si rivoluzionerà nuovamente il calendario?”.

La decisione di spostare la partita ha suscitato molte discussioni, e la Gazzetta si chiede quale sia il risultato di questo slittamento e se, in caso di mancata vittoria, si procederà a ulteriori cambiamenti. Il quotidiano ritiene che lo spostamento sia stato deciso per contenere tale partecipazione emotiva, ma i sessantasettantamila tifosi del Maradona rappresentano solo una goccia nell’oceano azzurro.

“Resta però da chiedersi quale risultato abbia prodotto questo slittamento, che nasconde alcuni aspetti surreali. Chi ha deciso – e sicuramente lo avrà fatto dal punto di vista “tecnico” con numeri e informazioni a disposizione – ha in pratica scommesso sul fatto che domani si chiuderà il discorso.

Altrimenti, viene da chiedersi, come si comporterà da lunedì? Chiederà di rivoluzionare nuovamente il calendario – che in qualche modo ha già penalizzato tutti, a cominciare dalla Salernitana – o lascerà che lo scudetto possa decidersi aritmeticamente mercoledì sera?”.

Napoli non è una città preoccupata o agitata, ma un luogo di grande bellezza, fulgore artistico e sportivo, che recentemente è stato inserito dal Times tra i posti più ambiti e suggestivi al mondo.

La Gazzetta non scrisse nulla, quando nel 2019, la Juventus chiese lo spostamento della gara contro l’Atalanta, per dare il via alla festa con i fuochi d’artificio. Anche questo andava detto o no?