Napoli-Salernitana, pareggio ‘amaro’. Sui social: “Tifo Sud. Meglio un punto a loro che ad altri”

Un pareggio ‘amaro’ ed un punto lasciato alla Salernitana. Da Napoli: “Non mi interessa la rivalità tra tifosi, tifo Sud”.

Un pareggio che rimanda tutto. Napoli-Salernitana è finita 1-1, con parte delle migliori emozioni relegate alla seconda frazione di gara con il gol che ha letteralmente ‘acceso’ il Maradona, quello di Mathias Olivera, ed il pareggio che porta la firma di Dia, una vera e propria doccia gelata per i tifosi azzurri che speravano di poter far festa fino a tarda mattina per il matematico Scudetto.

PAREGGIO TRA NAPOLI E SALERNITANA, I TIFOSI HANNO DETTO LA LORO

Non è andata così come speravano i tifosi azzurri, trepidanti nell’attesa di far festa e dare adito a tutto il calore e la gioia incontenibile che ormai si riversa da tanto in ogni angolo di Napoli. Ma non tutti alla fine sono rimasti scontenti del risultato, anzi. Molti tifosi si sono sentiti quasi ‘sollevati’ dal fatto che un punto è andato alla Salernitana di Paulo Sousa, reduce da nove risultati utili consecutivi. Di seguito uno dei commenti sui social che dimostra solidarietà per il Sud: “#NapoliSalernitana Se proprio dovevamo lasciare un punto, meglio alla Salernitana che ad altri. Spero si salvi senza problemi. Non mi interessa la rivalità tra tifosi, tifo Sud”.

Di seguito il tweet: