Napoli-Salernitana, scelte sbagliate di Spalletti? “Ottuso e presuntuoso. Ecco dove ha sbagliato”

Pareggio amaro tra Napoli e Salernitana. In tanti non hanno condiviso alcune scelte del tecnico Luciano Spalletti.

Pareggio ‘amaro’ tra Napoli e Salernitana, gara valida per la 32esima giornata di Serie A andata in scena allo stadio Diego Armando Maradona. Un gran gol di Dia fa uscire a testa alta i granata di Paulo Sousa che gelano la splendida cornice dell’impianto di Fuorigrotta ristabilendo la parità tra Napoli e Salernitana, dopo il vantaggio degli azzurri nel secondo tempo con il guizzo di testa di Mathias Olivera che ha fatto esplodere il Maradona.

PAREGGIO NAPOLI-SALERNITANA, SCELTE DISCUTIBILI DI SPALLETTI?

Nono risultato utile consecutivo per la Salernitana che si porta a 34 punti alla quattordicesima posizione mentre il Napoli sale a quota 79, ma non approfitta e rimanda la festa per uno Scudetto che all’ombra del Vesuvio manca ormai da 33 anni.

In tanti pensano che il pareggio poteva essere evitato additando la colpa a Luciano Spalletti, ‘reo’ di essersi reso protagonista con alcune scelte non proprio condivisibili. In primis la sostituzione di Mathias Olivera e l’entrata di Juan Jesus, ma discutibile il fatto di continuare a puntare su Piotr Zielinski (secondo alcuni) invece di far subentrare Giacomo Raspadori. Di seguito uno dei commenti che si legge sul web: “Spalletti che ancora non capisce che in queste partite deve togliere Zielinski e mettere Raspadori. Ottuso e presuntuoso”.

