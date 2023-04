Sousa: “Scelte giuste, gol di Dia straordinario. Osimhen incontenibile anche con la marcatura a uomo”

Il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, ha commentato la prestazione dei suoi dopo il triplice fischio della sfida con il Napoli.

Il pareggio ‘sacro’ della Salernitana con il Napoli porta la firma di Boulaye Dia che rimanda momentaneamente la festa per il terzo Scudetto del Napoli. Non è bastato il gol di Mathias Olivera che ha fatto letteralmente esplodere lo stadio Diego Armando Maradona al 62′ con un guizzo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo degli azzurri, ci ha pensato Dia a ristabilire la parità all’84’ con un gol che ha gelato il Maradona. A commentare la prestazione dei suoi è stato il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa.

NAPOLI-SALERNITANA, LE PAROLE DI PAULO SOUSA

Le parole di Paulo Sousa al termine della sfida tra Napoli e Salernitana: “Abbiamo deciso di rimanere aggrappati alla partita per poi fare male sul finale come è successo, quindi abbiamo abbassato il blocco. Il Napoli è una squadra fortissima sulla dinamica di gioco e sui singoli è fortissima. Osimhen neanche la marcatura a uomo riesce a contenerlo”.

“Abbiamo fatto poi salire il baricentro quando si avvicinava la fine della partita. Sono felice perchè abbiamo fatto le scelte giuste e abbiamo dimostrato che possiamo fare punti anche contro squadre forti come il Napoli. La tensione c’è sempre”.

Sousa ha poi aggiunto: “Io sono molto passionale e i miei ragazzi ci credono in quello che facciamo. Il gol di Dia è stato straordinario e ha fatto un lavoro stupendo. Manca comunque ancora tanto lavoro, non riusciamo a mantenere l’intensità alta per tutta la partita, specialmente nelle fasi di possesso”.