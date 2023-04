Napoli: il calcolo scudetto, l’incastro con la Juve e la sfida all’Udinese

Lo scudetto del Napoli è solo rimandato, ora la squadra di Spalletti lo può vincere battendo l’Udinese giovedì 4 maggio.

Quando vince lo scudetto il Napoli? Se lo stanno chiedendo tutti dopo il pareggio degli azzurri con la Salernitana. Il gol di Olivera ha illuso tutti, poi la rete di Dia ha cambiato le carte in tavola.

Il calcolo per la vittoria del titolo degli azzurri ora si fa più complesso, ma di certo non è in dubbio la vittoria finale. Resta da capire solo quale sarà la data ultima.

Scudetto Napoli: il nuovo calcolo

Attualmente il Napoli ha 18 punti di vantaggio sulla seconda in classifica che è la Lazio, ma la Juve gioca stasera con il Bologna. In caso di vittoria dei bianconeri la squadra di Allegri andrebbe a -17. A quel punto al Napoli servirebbe per forza una vittoria contro l’Udinese, giovedì 4 maggio, per festeggiare mateticamente lo scudetto.

Ma c’è un’altra chance scudetto per il Napoli nella 33sima giornata di Serie A. Mercoledì 3 maggio 2023 sono in programma Lazio-Sassuolo e Juventus-Lecce. Se Lazio e Juventus perdessero tutte e due le rispettive partite, oppure dovesse arrivare un pareggio, allora il Napoli sarebbe matematicamente Campione d’Italia senza nemmeno scendere in campo.

Questo perché il Napoli conserverebbe almeno 16 punti di vantaggio a 5 giornate dalla fine. Nel caso invece la Juventus dovesse vincere sia con il Bologna, che con il Lecce, il Napoli sarebbe campione solo in caso di vittoria con l’Udinese. Mentre una sconfitta rimanderebbe il match point alla partita Napoli-Fiorentina ma la matematica potrebbe arrivare anche sabato dopo Milan-Lazio o domenica dopo Atalanta-Juventus in base ai risultato delle avversarie.