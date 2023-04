Tifosi Salernitana pronti a festeggiare all’Arechi per il pareggio col Napoli

Napoli-Salernitana termina 1-1, un pareggio importante per la squadra di Sousa, festa scudetto rimandata per quella di Spalletti.

In casa Napoli cambia il calcolo scudetto ma nella sostanza la festa è solamente rimandata. C’è chi invece festeggerà questa sera. Sono i tifosi della Salernitana. Infatti Salerno Notizie fa sapere che gli ultras della squadra granata attenderanno il rientro della squadra a Salerno, per festeggiare il pareggio ottenuto contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.

Ecco il comunicato della Curva Siberiano: “Tutti all’Arechi, avanti la Tribuna alle ore 18:30. Aspettiamo la NOSTRA SALERNITANA di ritorno da Napoli, applaudiamo i nostri calciatori, lo staff, la dirigenza. Oggi Salerno ha riscritto la Storia“.

Sicuramente la Salernitana ha giocato una buona partita, pensando solamente a non incassare gol, giocando con lo spirito della provinciale, come ha fatto anche il Milan in due turni in Champions League. Ma è chiaro che la storia non si scrive con un pareggio ‘rubato’ fuori casa.