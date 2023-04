Udinese-Napoli verso un possibile cambio d’orario: i dettagli

Dopo lo slittamento di giorno e ora di Napoli-Salernitana, ecco che anche la sfida con l’Udinese potrebbe subire delle variazioni.

La prossima partita di campionato tra Udinese e Napoli potrebbe subire un ulteriore cambiamento rispetto al programma previsto. Dopo lo slittamento della data a causa dello spostamento di Napoli-Salernitana, ecco che anche l’orario della sfida potrebbe essere modificato per ragioni di ordine pubblico.

UDINESE NAPOLI VERSO UN POSSIBILE CAMBIO D’ORARIO: L’INDISCREZIONE LANCIATA DALLA RAI

Attualmente il fischio di inizio è previsto per le ore 20:45 di giovedì, ma secondo le ultime indiscrezioni la partita potrebbe essere anticipata alle 18:30. La notizia è stata riportata dalla redazione della RAI nel corso della trasmissione 90° Minuto, con il giornalista Marco Lollobrigida che ha confermato la probabilità dello spostamento.

Si attendono comunicazioni ufficiali da parte degli organi competenti in merito alla questione.

I tifosi partenopei sono ansiosi di celebrare la conquista del titolo e si prevede che si riverseranno in massa in Friuli per sostenere la squadra anche solo dall’esterno dello stadio bianconero. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.