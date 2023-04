Salernitana festa grande negli spogliatoi. Tifosi in estasi

Napoli-Salernitana termina in pareggio, i giocatori fanno festa negli spogliatoi. Mentre a Salerno scoppia la festa dei tifosi.

É solo un ‘pareggio’, ottimo per la lotta salvezza, ma dalle parte di Salerno lo festeggiano come la vittoria di un campionato, quello che non è stato vinto dal Napoli solo per una questione matematica.

I primi a festeggiare alla grande sono stati i giocatori della Salernitana che hanno dato sfogo alla gioia negli spogliatoi dello stadio Diego Armando Maradona al termine di Napoli-Salernitana.

Poi l’arrivo del pullman a Salerno è stato accolto da una folla festante ed in estasi per il punto conquistato contro il Napoli.