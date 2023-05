Napoli-Fiorentina: file ‘chilometriche’ al Maradona, ecco quello che sta succedendo fuori alla Curva A – FOTO

Cresce l’attesa per Napoli-Fiorentina: ecco quello che sta accadendo fuori allo stadio Diego Armando Maradona.

Cresce l’attesa per Napoli-Fiorentina, gara valida per la 34esima giornata di Serie A, in programma oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Questa sarà la prima gara casalinga del Napoli con lo Scudetto cucito addosso, tricolore conquistato matematicamente giovedì scorso nella sfida della Dacia Arena sul campo dell’Udinese, gara terminata per 1-1 con gol-Scudetto di Victor Osimhen che con un piazzato di destro ha fatto esplodere i supporters partenopei presenti e tutto il Maradona allestito per l’occasione con diversi maxi schermi.

NAPOLI-FIORENTINA: ECCO COSA STA SUCCEDENDO FUORI ALLO STADIO MARADONA

Napoli-Fiorentina segna l’inizio della grande festa per il Napoli, proclamato campione d’Italia per la stagione 2022/23. I tifosi partenopei non vedono l’ora di salutare e onorare i calciatori che hanno riportato lo scudetto in Campania dopo un’attesa durata ben 33 anni.

In 55.000 saranno allo stadio Diego Armando Maradona per assistere alla sfida della 34esima giornata di Serie A e per celebrare i Campioni d’Italia. saranno allestiti un palco, teloni, giochi di luci, il giro di campo dei campioni d’Italia, coreografie nelle curve e molte altre sorprese, che renderanno questa serata storica ancora più speciale. Questo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno descrivendo il programma della festa scudetto del Napoli. Sarebbe prevista inoltre anche la partecipazione dei rapper Luché e Geolier per allietare la festa presso lo stadio Maradona.

Con questo evento, i tifosi del Napoli avranno l’opportunità di celebrare la conquista del tanto desiderato scudetto, rendendo questa partita un’occasione imperdibile per esprimere la loro gratitudine e gioia per un traguardo tanto atteso.

Vi mostriamo alcune immagine scattate LIVE in questa giornata di festa per il Napoli: