Koulibaly scrive a De Laurentiis: il messaggio che fa commuovere i tifosi del Napoli

L’emozionante messaggio che Kalidou Koulibaly ha inviato a De Laurentiis in occasione della vittoria dello Scudetto da parte del Napoli.

Il difensore senegalese, Kalidou Koulibaly, ha inviato un messaggio emozionante ad Aurelio De Laurentiis, il patron del Napoli. La vittoria dello Scudetto da parte del Napoli ha suscitato gioia e coinvolgimento tra i tifosi e numerosi ex giocatori azzurri hanno celebrato il trionfo della squadra di Luciano Spalletti.

KOULIBALY SCRIVE A DE LAURENTIIS: IL TWEET DEL PATRON AZZURRO

Tra coloro che hanno indossato la maglia azzurra come una seconda pelle, c’è sicuramente Koulibaly. Nonostante abbia lasciato il Napoli tempo fa, il suo attaccamento alla squadra è rimasto intatto tanto da aver gioito, e non poco, per la conquista dello scudetto.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha confermato questo fatto, pubblicando su Twitter un messaggio ricevuto dal difensore, che attualmente milita nel Chelsea. Il testo del messaggio, condiviso dal presidente azzurro, recita: “Ricevo da Kalidou e condivido con voi: Auguri Presidente per il suo lavoro. Questo scudetto lo aveva predetto da molto tempo. E ora è arrivato. Le auguro tanti altri titoli. Grazie di avermi dato la possibilità di giocare per questa maglia e questa città. Forza Napoli Sempre”.

Di seguito il tweet di Aurelio De Laurentiis: