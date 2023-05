Chirico attacca il Napoli: le parole di De Laurentiis lo hanno colpito nel profondo?

La vittoria del Napoli: uno scudetto meritato, ma come è stata trattata la Juventus in passato? L’attacco del giornalista, Marcello Chirico.

Nell’editoriale di Marcello Chirico su IlBianconero, il giornalista di fede bianconera ha preso di mira il Napoli dopo la conquista dello Scudetto. Torniamo indietro: forse, a far ‘infuocare’ l’animo del giornalista juventino sono state le parole di Aurelio De Laurentiis che, a margine di una riunione andata in scena in Prefettura per definire i dettagli della festa Scudetto a Napoli, si è reso protagonista quasi come un fiume in piena con dichiarazioni che hanno fatto discutere e non poco.

SCUDETTO DELL’ONESTA’, CHIRICO COMMENTA LE PAROLE DI AURELIO DE LAURENTIIS E ATTACCA IL NAPOLI

Marcello Chirico ha commentato le parole del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, che ha definito il titolo conquistato dal Napoli come lo “Scudetto dell’onestà”, un chiaro riferimento indiretto alla Juventus, che a sua volta si è complimentata sarcasticamente con il club partenopeo per lo Scudetto.

“Un tweet di complimenti che non è passato inosservato, anche perché è stato l’unico scritto con un tocco di ironia anziché con inchiostro. In tutte quelle occasioni, le congratulazioni da parte di chi ora si vanta di totale onestà e rivendica anche alcuni di quei tricolori vinti dalla Juventus sono state rare, se non del tutto assenti, a causa delle ‘costanti irregolarità’“.

Chirico si è poi diretto sulle parole di De Laurentiis mettendolo sull’attenti e tornando sul ‘caso Osimhen’.

“Il presidente De Laurentiis ha dichiarato: ‘Perché io sento di averne già vinti altri, prima ancora di vincere ufficialmente questo, ma noi abbiamo sempre seguito le regole’. Tuttavia, in futuro, al procuratore federale e forse anche agli amici magistrati del tribunale partenopeo, dovrà essere spiegato nel dettaglio come sia avvenuto l’acquisto di Osimhen dal Lille, considerando che tre giocatori della primavera del Napoli, valutati complessivamente 30 milioni, non si sono mai trasferiti nel club francese. A Napoli fanno spallucce e festeggiano, ma il tempo (forse) chiarirà. Nessuno vuole rovinare loro la festa, a cominciare proprio dalle Procure“.

Un vero e proprio attacco quello di Chirico che sembra però essere stato ‘toccato’ nel profondo dalle parole di Aurelio De Laurentiis. Che il presidente del Napoli avesse ragione?