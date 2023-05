Scudetto Napoli, i complimenti ‘ironici’ della Juventus scatenano la reazione dei tifosi azzurri

Il Napoli si laurea Campione d’Italia. A fare i complimenti ‘ironici agli azzurri per lo Scudetto anche la Juventus.

Il Napoli si laurea Campione d’Italia conquistando il tanto ambito Scudetto dopo 33 anni dall’ultimo trionfo. A fare i complimenti, ovviamente ‘ironici’, agli azzurri anche la Juventus di Massimiliano Allegri, scatenando la reazione dei tifosi azzurri che non si è fatta attendere. Sul web, infatti, sono numerosi i commenti dei tifosi partenopei nei confronti della Vecchia Signora.

SCUDETTO NAPOLI: I COMPLIMENTI ‘IRONICI’ DELLA JUVENTUS

Il messaggio della Juventus sui social è stato questo: “Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!”. Un commento ironico che ha fatto subito il giro del web e che ha attirato l’attenzione dei tifosi del Napoli.

I commenti dei tifosi azzurri nei confronti della Juventus sono stati molteplici. Alcuni hanno accusato la società bianconera di non sapere perdere, mentre altri hanno sottolineato che uno scudetto del Napoli vale trenta scudetti della Juventus.

“La Juventus ha dimostrato di non sapere perdere”; “Uno scudetto del Napoli vale 30 vostri”; “Rosiconi”; “Avete dimostrato ancora una volta di non essere sportivi”.