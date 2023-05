Scudetto Napoli, festeggiamenti in tutto il Mondo: da Londra a New York – VIDEO

Il Napoli è Campione d’Italia e il Mondo intero lo celebra: la festa dello Scudetto dalle strade di Londra a New York.

Il Napoli ha finalmente conquistato il tricolore dopo più di trent’anni di attesa, scatenando l’entusiasmo dei tifosi partenopei in tutto il Mondo. Grazie al pareggio ottenuto contro l’Udinese di Sottil, il club di Aurelio De Laurentiis si è aggiudicato il titolo di Campione d’Italia, coronando una stagione straordinaria.

NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA, LO SCUDETTO AZZURRO FESTEGGIATO IN TUTTO IL MONDO

Le celebrazioni per la vittoria non si sono limitate solo in Italia a Napoli, ma si sono estese in tutto il Mondo, con video e immagini che arrivano da diverse parti del pianeta. A Londra, ad esempio, le strade si sono tinte d’azzurro, dimostrando la grande passione dei tifosi napoletani presenti in Inghilterra.

Anche a New York è esplosa la festa, con molte persone che si sono riversate in strada per celebrare la storica vittoria del Napoli di Spalletti. L’entusiasmo per lo Scudetto del club partenopeo si è fatto sentire ovunque, dimostrando la forza della sua tifoseria e il grande amore per questa squadra che ha saputo regalare grandi emozioni durante tutta la stagione.

Grazie alla sua vittoria, il Napoli ha riportato l’attenzione del calcio italiano e internazionale su di sé, dimostrando la forza e la determinazione di una squadra che ha saputo raggiungere un obiettivo che sembrava quasi impossibile. I tifosi napoletani possono finalmente festeggiare il ritorno al vertice del calcio italiano, mentre il Mondo intero celebra questo storico successo del Napoli Campione d’Italia.