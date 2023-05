Scudetto Napoli, la bordata di Varriale: “Comincia la festa, con buona pace di gufi e invidiosi”

Napoli trionfa contro l’Udinese: il terzo Scudetto della storia è azzurro! Il giornalista Enrico Varriale esulta sui social.

Il Napoli ha conquistato il terzo Scudetto della sua storia e il giornalista sportivo Enrico Varriale non ha potuto resistere alla tentazione di celebrare l’importante traguardo sui social network. Il 4 maggio 2023 diventerà una data storica per la città partenopea e per i tifosi del Napoli, che hanno atteso 33 anni per riportare a casa il titolo di Campione d’Italia.

La vittoria non è stata semplice, con la squadra di Spalletti costretta a lottare duramente contro l’Udinese, ma alla fine il pareggio 1-1 ha permesso ai giocatori azzurri di conquistare il punto necessario per la matematica. Osimhen, capocannoniere del campionato e protagonista assoluto della stagione, ha segnato la rete del pareggio ad inizio ripresa.

SCUDETTO NAPOLI: LA ‘FRECCIATINA’ DI ENRICO VARRIALE

Enrico Varriale ha quindi twittato la sua esultanza, augurando ai tifosi del Napoli una festa indimenticabile: “NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA 2023! Che la festa cominci. Che sia piena di entusiasmo, allegria, calore. Che accenda la fantasia e scaldi il cuore. Che sia davvero un’ APOTEOSI, con buona pace di gufi e invidiosi”.

Il giornalista di Rai Sport ha sottolineato anche l’importanza storica del trionfo del Napoli, che quest’anno ha sconfitto squadre blasonate come Milan, Inter e Juventus, quest’ultima in difficoltà per conquistare un posto in Champions. La vittoria del Napoli è stata dunque un evento straordinario per il calcio italiano, che resterà nella memoria dei tifosi azzurri e di tutti gli appassionati del calcio.