Scudetto Napoli: solo sette squadre non hanno fatto i complimenti, una è la Roma

Il Napoli ha vinto lo scudetto in Serie A nella stagione 2022/23 ma non tutti i club si sono complimentati con il club azzurro.

La festa per la conquista dello Scudetto è esplosa dopo Udinese-Napoli, ma è solo l’inizio di un lungo periodo di celebrazioni che accompagneranno gli azzurri fino al prossimo 4 giugno, quando si disputerà l’ultima giornata di campionato. Sarà al “Maradona” che arriverà la Sampdoria, e la squadra di Luciano Spalletti potrà presentarsi di fronte ai tifosi con la Coppa del titolo, il terzo nella sua storia, ottenuto 33 anni dopo l’ultimo siglato dall’ex Pibe de Oro.

La solleverà il capitano, Di Lorenzo. Prima di lui, solo Maradona aveva compiuto questo gesto, e questo è stato sufficiente per strappare un sorriso imbarazzato al difensore. Sarà l’apoteosi di un trionfo che è iniziato molto tempo prima, grazie al vantaggio accumulato in classifica sugli avversari, e che si è materializzato giovedì sera, grazie alla rete del pareggio segnata da Osimhen nel secondo tempo. Quel gol è stato una liberazione, la conferma di un successo legittimato dal gioco e dai numeri.

La vittoria del Napoli ha trovato estimatori all’estero: in Francia, il quotidiano L’Equipe descrive l’evento come una Resurrezione (33 anni dopo Diego), inventando una copertina che rappresenta la mano de dios e Osimhen; in Inghilterra, i tabloid parlano dei risultati ottenuti con personalità e identità in campo grazie all’operato del tecnico e citano le scelte della dirigenza come un segnale chiaro di come sia possibile competere e vincere anche con investimenti contenuti; in Germania, parlano di un “modello di business solido”.

In Italia, le reazioni allo Scudetto dei partenopei sono state controverse: da quelle più esasperate (tra i tifosi), culminate con l’aggressione ai sostenitori scesi sul prato della Dacia Arena, ad altre che si uniscono ai complimenti espressi da quasi tutte le società di Serie A. Particolare è stata la reazione della Juventus, che ha trovato il modo di farlo con uno sfottò accompagnato da un riferimento all'”onestà” menzionata dal presidente Aurelio De Laurentiis, sostenendo che senza “irregolarità” avrebbero vinto anche altri titoli.

Sette squadre, almeno ufficialmente, non si sono (ancora) congratulate con la squadra campana. Bologna, Sassuolo, Spezia, Verona, Cremonese e Sampdoria sono rimasti in disparte insieme alla Roma, unica tra le grandi squadre a non aver salutato i partenopei.