Allegri: “Giuntoli alla Juventus? Il 5 giugno si deciderà”. Poi avvisa il Napoli

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, affronta temi caldi come la possibile scelta di Giuntoli come Direttore Sportivo, il Napoli campione e la sfida contro l’Atalanta.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Allegri Parla di Giuntoli alla Juventus, Napoli e Sfida Atalanta: Decisioni e Prospettive Future.

Alla vigilia della sfida tra Juventus e Atalanta, in programma domenica 7 maggio alle 12:30, l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha tenuto una conferenza stampa per analizzare le insidie del match e affrontare alcuni temi caldi, tra cui la possibilità di Cristiano Giuntoli come nuovo Direttore Sportivo della Juventus e il recente trionfo del Napoli nello Scudetto.

Riguardo alla sfida contro l’Atalanta, Allegri ha sottolineato l’importanza della partita e l’impegno della squadra: “Ci aspettiamo una Juve cosciente dell’importanza della partita. Ne mancano cinque. Domani sera ne sapremo di più sulla quota Champions“.

Negli ultimi giorni, l’ipotesi di Giuntoli come Direttore Sportivo della Juventus ha fatto scalpore, e Allegri ha voluto chiarire la situazione: “Il 5 giugno la società deciderà cosa fare a 360 gradi. Fino a quel giorno è inutile parlare di chi può arrivare, sia di giocatori che di direttori sportivi. La scelta del ds è della società, non mia”.

L’allenatore bianconero ha poi elogiato il Napoli per la vittoria dello Scudetto, sottolineando però che ogni stagione è diversa e che l’anno prossimo le carte in tavola potrebbero cambiare: “Quando una squadra vince ha dimostrato di essere più forte. Però non tutte le stagioni sono uguali. Il Napoli ha strameritato questo Scudetto ma l’anno prossimo sarà un’altra stagione“.