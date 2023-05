CorSport – La Juventus vuole Giuntoli, qualcosa può succedere

La Juventus vuole Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli che ha ancora un contratto con la SSCN.

L’interesse da parte del club bianconero per Giuntoli resta vivo. La società ha bisogno di rilanciarsi e lo scudetto vinto dal Napoli sembra fare scuola, in Italia ed in Europa. È chiaro a tutti che uno degli artifici principali del titolo azzurro è Giuntoli, l’uomo che insieme alla società ha portato a Napoli giocatori come Kim e Kvaratskhelia.

Giuntoli alla Juventus: tutte le novità

De Laurentiis ha confermato Spalletti e recentemente anche Giuntoli si è detto ancora legato al Napoli. Ma continuano ad uscire fuori voci di un interessamento concreto della Juventus per Giuntoli, direttore sportivo della SSCN.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Il corso accelerato d’inglese, avviato mesi fa – quando sembrava che potessero esserci Tottenham e Chelsea – è entrato nel vivo ma Torino è vicina a Genova, la residenza di Giuntoli, e qualcosa potrebbe succedere, nonostante il contratto con scadenza 2024 che il diesse ha con il Napoli. Lui e De Laurentiis hanno ritrovato l’empatia evaporata nel gennaio del 2021, non si può avere eternamente visioni analoghe, e le condizioni per cercare, nel caso, una separazione consensuale va inseguita attraverso i meccanismi sottili della psicologia“.