Giuntoli: “I tifosi stiano tranquilli, il Napoli può aprire un ciclo”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, intervistato da Dazn, svela le sue riflessioni sul futuro della squadra e sulle voci di calciomercato.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Durante la festa scudetto degli azzurri, in occasione della partita Napoli-Fiorentina, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è stato intervistato da Dazn. Giuntoli ha espresso la sua gioia per i successi ottenuti e ha parlato del futuro della squadra partenopea, tranquillizzando i tifosi sulle voci di calciomercato che circolano in queste settimane.

“Sono molto felice, non c’è un’immagine sola che mi porterò per sempre dietro. In questo momento sto cercando di realizzare quello di straordinario che abbiamo fatto, poi dopo penseremo al futuro. Io sono otto anni che sono qua e sento dire sempre di ciclo, abbiamo cambiato tanto e siamo sempre stati competitivi. Io se fossi un tifoso non sarei preoccupato del Napoli del futuro“, ha affermato Giuntoli.

Le parole del direttore sportivo confermano l’intenzione di continuare a lavorare per mantenere il Napoli competitivo e al top del calcio italiano ed europeo. Nonostante i cambiamenti e le voci di calciomercato, Giuntoli rassicura i tifosi che la squadra azzurra continuerà a lottare per raggiungere obiettivi ambiziosi.

Nelle prossime settimane, saranno sicuramente importanti le strategie di mercato e le decisioni sul futuro di alcuni calciatori. Giuntoli ha evidenziato la solidità e la continuità del progetto Napoli, che guarda con fiducia al futuro e alle sfide che lo attendono.

In attesa di scoprire quali saranno le mosse del direttore sportivo e della società partenopea, i tifosi possono gioire per il presente e, come suggerisce lo stesso Giuntoli, non preoccuparsi troppo del futuro del Napoli.