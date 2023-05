Festa con vittoria per i campioni d’Italia, decide Osimhen: Atmosfera incredibile al Maradona -VIDEO

Il Napoli batte la Fiorentina 1-0 grazie a un rigore di Osimhen nella ripresa, regalando ai tifosi una vittoria nella festa scudetto al Maradona. Osimhen diventa il miglior marcatore africano nella storia della Serie A.

Serie A, Napoli-Fiorentina 1-0

Nella trentaquattresima giornata di Serie A, il Napoli trionfa per 1-0 contro la Fiorentina al Maradona, grazie al rigore trasformato da Victor Osimhen nella ripresa. La partita, che si è svolta in un’atmosfera di festa per la recente vittoria dello scudetto da parte dei partenopei, ha visto una prestazione piuttosto bloccata del Napoli nel primo tempo, contro una Fiorentina in gran forma guidata dall’allenatore Italiano.

Nella ripresa, però, grazie ai cambi apportati da Spalletti, i padroni di casa si sono svegliati. Osimhen ha avuto l’opportunità di segnare due rigori: dopo aver sbagliato il primo, ha trasformato il secondo, permettendo al Napoli di portare a casa la vittoria. Con questa rete, l’attaccante nigeriano diventa il miglior marcatore africano nella storia della Serie A.

Highlights e gol Napoli-Fiorentina 1-0

Gli highlights e le azioni salienti di Napoli-Fiorentina 1-0 mostrano una partita combattuta e intensa, in cui il Napoli ha festeggiato lo scudetto con una vittoria meritata. Il rigore decisivo è stato conquistato da Kvaratskhelia, che ha dato a Osimhen l’occasione di riscattarsi dopo il penalty sbagliato.

La vittoria del Napoli contro la Fiorentina conferma il grande momento della squadra di Spalletti, che festeggia il tricolore con i suoi tifosi al Maradona e si prepara ad affrontare le ultime sfide del campionato con la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo storico e prestigioso.

NAPOLI-FIORENTINA, I GOAL

NAPOLI-FIORENTINA 1-0, 74′ RIG. OSIMHEN – Kvaratskhelia si guadagna un rigore venendo steso in area da Nico Gonzalez: il nigeriano, dopo l’errore di qualche minuto prima, si ripresenta dal dischetto e spiazza Terracciano.

NAPOLI-FIORENTINA, LA MOVIOLA

Al 47′ Amrabat commette fallo su Lobotka, lesto a rubare palla su un disimpegno errato della difesa viola: l’arbitro Marchetti indica subito il dischetto.

Al 63′ Marchetti ferma Osimhen per fallo in attacco su Milenkovic: il nigeriano, dopo essersi liberato, con un cucchiaio a scavalcare Terracciano aveva colpito la traversa.

Al 71′ altro penalty per il Napoli: slalom speciale di Kvaratskhelia, che entra in area e viene sgambettato da Nico Gonzalez. Marchetti decreta il tiro dal dischetto, poi realizzato da Osimhen.

NAPOLI-FIORENTINA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

NAPOLI-FIORENTINA 1-0

MARCATORI: 74′ rig. Osimhen (N)

NAPOLI (4-2-3-1): Gollini 7; Di Lorenzo 7, Ostigard 5,5, Kim 6, Olivera 6; Anguissa 5,5, Demme 5,5 (46′ Lobotka 6); Lozano 5,5 (45′ Kvaratskhelia 6,5), Raspadori 6 (46′ Zielinski 6), Elmas 6 (83′ Zerbin sv); Osimhen 6 (78′ Simeone sv). All. Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6,5; Dodò 6,5 (46′ Venuti 5,5), Milenkovic 7, Igor 6,5, Terzic 6,5; Bonaventura 6,5 (66′ Mandragora 6), Amrabat 5,5 (74′ Saponara sv), Duncan 6 (66′ Castrovilli 6); Gonzalez 5, Jovic 6,5, Sottil 6 (74′ Kouamé 6). All. Italiano.

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

Note: al 48′ Terracciano (F) para un rigore a Osimhen (N)