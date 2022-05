Napoli, De Laurentiis contestato dai tifosi, striscione all’esterno del Maradona – FOTO

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis viene contestato dai tifosi con uno striscione all’esterno dello stadio Maradona. La società partenopea nella giornata di ieri ha celebrato sui social la conquista del primo scudetto del 10 maggio 1987. Una celebrazione molto contestata da centinaia di messaggi di tifosi contro la SSCN e De Laurentiis. Ma nel giorno in cui si ricordava l’impresa di Maradona e Bruscolotti, è arrivato anche un altro tipo di contestazione: quella messa in piedi dai tifosi dei gruppi organizzati.

La foto dello striscione contro De Laurentiis e la società del Napoli ha fatto il giro del web. Il testo dello striscione recita: “10 maggio 1987, 35 anni or sono. Altri uomini, altri valori… In questa merda attuale, preserviamo solo i colori”. Insomma parole più chiare non potevano essere utilizzate. C’è un profondo malcontento per l’operato di Aurelio De Laurentiis. Anche perché ci sono intere generazioni che non hanno visto uno scudetto del Napoli, ma soprattutto non vedono la possibilità di sognare con gli investimenti dell’attuale società. In tanti chiedono a De Laurentiis di vendere il Napoli, passare la mano e far entrare un gruppo che abbia maggiore potenzialità di investimento.

I tifosi hanno ‘paura’ per il futuro del Napoli, perché De Laurentiis parla di nuovo stadio, ma non ha mai fatto nulla di concreto per metterlo in pratica. Stessa cosa fatta anche per il settore giovanile e la famosa citta della dello sport, quella che invece sarà realizzata a Firenze. Inoltre il taglio degli ingaggi fa pensare ad un ridimensionamento, che di certo non può piacere alla tifoseria.