Napoli, addio Insigne, il club pensa a qualcosa di speciale

Lorenzo Insigne contro il Genoa giocherà la sua ultima partita allo stadio Maradona con la maglia del Napoli. Il club azzurro starebbe pianificando varie iniziative

Lorenzo Insigne, domenica pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona darà l’addio al suo popolo. L’ultima partita di fronte a quello che è stato il suo pubblico per oltre 10 anni, da quel lontano 14 gennaio 2010 in cui fece il suo esordio in azzurro.

Per l’occasione, il Napoli starebbe pensando a diverse iniziative per omaggiare al meglio il suo capitano. Un saluto speciale, per rendere unica una giornata dalle forti emozioni.

Il presidente De Laurenttiis ha invitato gli azzurri allo stadio per salutare il capitano di mille battaglie: “Chi ama Napoli, chi ama il Calcio Napoli, chi ama un giocatore fedele alla maglia azzurra per tutti questi anni non può non venire allo Stadio contro il Genoa. Abbiamo messo dei prezzi ultra stracciati, stra-popolari, non solo perché è l’ultima in casa, ma anche per poter onorare la partenza del capitano Lorenzo Insigne. Poi mai dire mai. Se Insigne non si dovesse trovare bene in Canada, lascerà la casetta in Canada, qua deve tornare. Noi saremo pronti ad accoglierlo sempre a braccia aperte”.

Sarà una giornata di forti emozioni per Lorenzo Insigne, il capitano vuole cancellare subito l’errore dal dischetto, il rigore sbagliato a Torino e con il Genoa ci sarà la nuova chance per operare il sorpasso su Marek Hamsik nella classifica marcatori del Napoli. Sono pronti diversi momenti di celebrazione per il nativo di Frattamaggiore, che chiuderà la sua avventura in maglia azzurra nella trasferta di La Spezia.