Tifosi Salernitana, da odio Napoli a tifo Napoli, il passo è breve

La Salernitana viaggia meritatamente verso la salvezza, ma spera anche in un ‘aiuto’ del Napoli nel match col Genoa. Attualmente i granata hanno 29 punti mentre il Genoa, che ha battuto in maniera inaspettata la Juventus, hanno 28 punti. Nella 37sima giornata di Serie A sono in programma Napoli-Genoa e lo scontro Empoli-Salernitana. Ecco quindi che la penultima giornata di campionato può essere decisiva per chi resta in Serie A.

Da Salerno i tifosi granata chiedono al Napoli di fare il suo dovere col Genoa, ovvero battere i liguri, che fino a qualche anno fa avevano le tifoserie gemellate. Il Napoli di Spalletti con la vittoria sul Torino, ha fatto capire che non lascerà nulla al caso, anche perché vuole chiudere il discorso terzo posto in classifica, che in termini economici fa molto comodo a De Laurentiis.

La Salernitana spera in una vittoria del Napoli col Genoa, nell’ultima partita di Insigne al Maradona. Ma anche i tifosi ci sperano, gli stessi che solo un mesetto fa allo stadio Olimpico di Roma, mentre i tifosi giallorossi intonavano cori beceri contro Napoli, augurando morte e devastazione e schernivano i granata con “Sembra Napoli“, rispondevano con il coro “Odio Napoli“. Fortunatamente l’odio può essere riposto, anche a comando, lasciandolo nel cassetto per qualche ora magari, giusto il tempo di tifare Napoli per sperare di restare in Serie A.