“Napoli Traoré profilo sbagliato, ecco chi serve veramente”

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato e pensa a Junior Troré del Sassuolo, costo almeno 30 milioni di euro. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Napoli ha fatto già un’offerta al Sassuolo per il giocatore. L’intenzione di Giuntoli e De Laurentiis per Traoré è molto seria, ma ovviamente bisogna scontrarsi con le richieste del Sassuolo, bottega assai cara e che ha deciso di mettere tutti i suoi gioielli in mostra. Traoré è uno dei tanti, insieme a Raspadori e Scamacca. Quest’ultimo pure è stato accostato più volte al Napoli, come possibile sostituto di Osimhen che piace in Premier League.

Secondo la redazione di Sportdelsud Traoré non è il profilo giusto per il Napoli. Questo perché gli azzurri hanno già comprato Kvaratskhelia, inoltre in quella posizione c’è pure Elmas. Secondo il portale avere tanta concorrenza in quel ruolo non può fare di certo bene al giovane giocatore del Sassuolo che ha bisogno di giocare e crescere. Ecco quindi che sarebbe meglio “optare per un profilo già pronto che non abbia bisogno di crescere e, soprattutto, possa portare esperienza. Ricordiamoci che l’anno prossimo il Napoli tornerà in Champions e quando suona quella musichetta se non ne hai mangiata di “pasta asciutta” ti tremano le gambe. L’alternativa ideale potrebbe essere Gerard Deulofeu, esterno sinistro, che ha calcato i campi di Serie A, Liga e Premier League“.