Iannicelli: “Tifosi Salernitana preoccupati dal Napoli, dico solo una cosa”

Peppe Iannicelli ha parlato di Napoli-Genoa, match che si gioca domenica e che interessa anche i tifosi della Salernitana. Se il Napoli dovesse battere i liguri potrebbe dare una mano alla Salernitana che lotta per la salvezza. Da Salerno chiedono aiuto al Napoli, anzi gli chiedono di fare il proprio dovere. Sul tema è intervenuto Iannicelli che a Campania Sporti dice: “Intorno alla partita Napoli-Genoa c’è già grande pressione mediatica, vista la grande rilevanza che può avere il risultato del match sulla lotta salvezza. Non dimentichiamo che il gemellaggio tra i tifosi del Napoli e quelli del Genoa oramai non c’è più da qualche anno“.

Iannicelli ha poi aggiunto: “Sicuramente il livello di motivazioni tra le due squadra sarà diverso, visto che il Genoa è improvvisamente resuscitato quando sembrava spacciato. Ma in ogni caso il Napoli ha dimostrato col Torino di non mollare mai la presa. Sicuramente gli uomini di Spalletti non regaleranno nulla, né al Genoa e nemmeno allo Spezia all’ultima giornata di campionato. Non va dimenticato che Napoli-Genoa sarà anche l’ultima partita al Maradona per Insigne, non credo proprio che gli azzurri vorranno concedere qualcosa ai liguri. Quindi i tifosi della Salernitana possono stare tranquilli, la squadra di Spalletti ci metterà il massimo impegno“.