Salernitana , i tifosi stuzzicano il Napoli: “Fai il tuo dovere, la risposta dei partenopei è da applausi”

I tifosi della Salernitana invitano il Napoli ad impegnarsi nella gara contro il Genoa. immediata la risposta dei tifosi partenopei.

Il Napoli ha battuto di misura il Torino di juric grazie ad una prodezza di Fabian Ruiz. La vittoria dei partenopei allo stadio Grande Torino, fa volare la squadra di Spalletti a + 4 sulla Juventus di Allegri, sconfitta dal Genoa. Proprio il grifone sarà il prossimo avversario del Napoli. I tifosi della Salernitana temono un biscotto tra gli azzurri e gli ex gemellati. Il Genoa e la Salernitana sono in piena lotta salvezza e i tifosi granata sperano in una vittoria del Napoli, squadra che hanno sempre offeso in ogni stadio d’Italia.

I tifosi della Salernitana hanno lanciato un appello sul web:”Il Napoli faccia il suo dovere: devono superare il Genoa non alterando la lotta salvezza”; “Spero che il Napoli batta il Genoa, altrimenti la lotta salvezza rischia di essere falsata”; “Temo che gli stimoli facciano la differenza: il Genoa sarà motivatissimo, il Napoli no”; “Peccato non ci siano i playout, temo Napoli-Genoa”. Immediata la risposta dei tifosi del Napoli, che sul web hanno garantito che gli uomini di Spalletti daranno il massimo anche contro il Genoa.