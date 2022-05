Napoli, Iannicelli: “Spalletti fa fatto un gesto di grande scortesia”

Peppe Iannicelli ha commentato le dichiarazioni di Luciano Spalletti. Il giornalista non ha gradito l’atteggiamento del tecnico.

Il giornalista Peppe Iannicelli nel corso di Campania Sport, programma in onda sulla emittente Canale 21, ha mosso alcune critiche a Luciano Spalletti. il giornalista in particolare non ha gradito le ultime dichiarazioni pubbliche del tecnico del Napoli: “Il mister se l’è presa per le polemiche seguite alla conferenza stampa del pre Torino-Napoli? Io non sono d’accordo con lui e ci tengo a chiarire il mio pensiero a tal riguardo”.

Peppe Iannicelli nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Quello di Luciano Spalletti è stato un grave gesto di scortesia. Non si è presentato in conferenza stampa non avvertendo nemmeno i giornalisti che si sono recati in quel di Castel Volturno. I cronisti avrebbero avuto il diritto di essere avvisati anche per prepararsi dinnanzi agli interlocutori. Inoltre era lecito attendersi qualcosa di più dal toscano. Ha fatto, a grandi linee, come Gattuso, ma Ringhio era quasi un neofita della panchina, Spalletti veniva da una fascia alta”, ha concluso il giornalista.